AlexPlanet

Алекс Планет AlexPlanet

 
43 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web outsourcing, Digital Marketing, Internet development

Web outsourcing, Digital Marketing, Internet development, копирайтинг, продакшн, дизайн, фото, видео, анимация, 3D визуализация, разработка сайтов, магазинов, порталов, web презентаций, 3DWeb экскурсий, комплексных интернет проектов, web сервисов, приложений, создание и размещение рекламы, поисковое продвижение, производство контента, работа в социальных медиа

Портфолио
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
#3320
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
#3426
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $150
от 3 дней
#3656
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
#4661
HTML-верстка
нет отзывов
от $150
от 3 дней
#7544