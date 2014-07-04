Web outsourcing, Digital Marketing, Internet development
Web outsourcing, Digital Marketing, Internet development, копирайтинг, продакшн, дизайн, фото, видео, анимация, 3D визуализация, разработка сайтов, магазинов, порталов, web презентаций, 3DWeb экскурсий, комплексных интернет проектов, web сервисов, приложений, создание и размещение рекламы, поисковое продвижение, производство контента, работа в социальных медиа
Портфолио
- Видео презентация 3DWeb технологии131 просмотр
- Магазин современного искусства130 просмотров
- Отчет по выставке рекламы RemaDeys150 просмотров
- Сайт сети ресторанов175 просмотров
- Сайт ресторана «Влада»146 просмотров
- 3DWeb сайт сети магазинов FORMEN126 просмотров
- Интернет-магазин мобильных аксессуаров136 просмотров
- 3DWeb выставка спортивной одежды Joma160 просмотров
- 3D-QUEST «Tattoo-Collection»110 просмотров
- 3DWeb tour Palitra ART Festival161 просмотр
- 3D экскурсия по студиие Планета ТАТУ148 просмотров
Системы управления (CMS)
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от $1000
от 30 дней
#3320
Интернет-магазины
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от $1000
от 30 дней
#3426
Наполнение сайтов
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от $150
от 3 дней
#3656
Сайты «под ключ»
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от $300
от 10 дней
#4661
HTML-верстка
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от $150
от 3 дней
#7544