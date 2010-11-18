AlexProV

Александр AlexProV

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка шаблона для DLE 9.2

    Что требуется: Верстка дизайна по готовым послойным PSD. Требование к исполнителю: 1. Быть на связи 2. Порядочность, ответственность. Пожалуйста пишите сразу срок и сумму. Связь только по ICQ

    DLEВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн на DLE

    Требуется дизайн для сайта о боевых искусствах! Что требуется: 1. Создание самого дизайна! 2. Придумать логотип. 3. На выходе должен быть послойный PSD. Требование к исполнителю: 1. Быть на связи 2. За сроками не гнаться 3. Креативность и нестандартный подход, 4. Порядочность, ответственность. 5. Уметь ...

    DLEPhotoshop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Верстка шаблона для DLE 9.2
Успешная сделка.
Сергей отлично все сделал, и в срок!
Ответный отзыв
don_ready
Реди 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$120
10 баллов
13 лет назад
Дизайн на DLE
Очень приятно было работать с Александром! Честный заказчик, оплачивал работу соответственно с договором.
Получил удовольствие от работы с Максимом! Разрабатывал дизайн до мельчайших подробностей побольше бы таких людей!
Ответный отзыв