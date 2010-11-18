Требуется дизайн для сайта о боевых искусствах! Что требуется: 1. Создание самого дизайна! 2. Придумать логотип. 3. На выходе должен быть послойный PSD. Требование к исполнителю: 1. Быть на связи 2. За сроками не гнаться 3. Креативность и нестандартный подход, 4. Порядочность, ответственность. 5. Уметь ...