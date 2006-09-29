AlexVinnik

Алекс Винник AlexVinnik

 
43 годаРоссия/Барнаул
17 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проект для PHP-NUKE эксперта

    Описание проекта находится сдесь http://www.arabcityusa.com/index.htm Мне нужен ответственный кодер!!! Я уже давал этот проект нескольким но они ничего не сделали и я потерял время и деньги. Приветствую СНГ программистов. Yahoo IM! Skype! или мобильный телефон.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Easy work on Flash Player

    $30

    У меня есть flash player смотри тут : http://halashod.com/index.php?action=song&amp;id=41 я хочу чтобы сразу загружался рекламный ролик а потом то что сейчас. Если пользователь кликнет на рекламный ролик то он перейдет на рекламную страницу в новом окне. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Easy work on Flash Player

    $30

    у меня есть flash player смотри тут : http://halashod.com/index.php?action=song&amp;id=41 я хочу чтобы сразу загружался рекламный ролик а потом то что сейчас. Если пользователь кликнет на рекламный ролик то он перейдет на рекламную страницу в новом окне. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP+MYSQL+JAVASCRIPT+CSS.........

    $500

    Привет программеры! Мне нужно несколько человек для написания сайтов и модификации существующих. Сайты имеют различную тематику (кроме "для взрослых") и содержание. Требуеться знание SQL, PHP, JAVASCRIPT, CSS, навыки работы с различными серверными интерфейсами, умение конфигурировать htaccess, httpd, ...

    PHPJavascriptMySQLCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
xsite
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
17 лет назад
PHP+MYSQL+JAVASCRIPT+CSS.........
Очень ответственный и честный заказчик. Четкая задача, хорошая и своевременная оплата, никаких задержек. Рекомендую всем.
Спасибо Алексей. Все круто, буду с тобой работать и дальше. Надеюсь способ оплаты приемлем ;).
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