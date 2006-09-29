AlexVinnik

У меня есть flash player смотри тут : http://halashod.com/index.php?action=song&id=41 я хочу чтобы сразу загружался рекламный ролик а потом то что сейчас. Если пользователь кликнет на рекламный ролик то он перейдет на рекламную страницу в новом окне. ...