AlexVinnik

Описание проекта находится сдесь http://www.arabcityusa.com/index.htm Мне нужен ответственный кодер!!! Я уже давал этот проект нескольким но они ничего не сделали и я потерял время и деньги. Приветствую СНГ программистов. Yahoo IM! Skype! или мобильный телефон.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $30
У меня есть flash player смотри тут : http://halashod.com/index.php?action=song&id=41 я хочу чтобы сразу загружался рекламный ролик а потом то что сейчас. Если пользователь кликнет на рекламный ролик то он перейдет на рекламную страницу в новом окне. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $30
у меня есть flash player смотри тут : http://halashod.com/index.php?action=song&id=41 я хочу чтобы сразу загружался рекламный ролик а потом то что сейчас. Если пользователь кликнет на рекламный ролик то он перейдет на рекламную страницу в новом окне. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $500
Привет программеры! Мне нужно несколько человек для написания сайтов и модификации существующих. Сайты имеют различную тематику (кроме "для взрослых") и содержание. Требуеться знание SQL, PHP, JAVASCRIPT, CSS, навыки работы с различными серверными интерфейсами, умение конфигурировать htaccess, httpd, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад