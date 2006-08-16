Требования: Работа по разработке‚ переносу web-проектов на базу системы управления сайтом "1C-Битрикс" и другие CMS‚ создание других WEB-приложений и сервисов. Работа удаленно Обязанности: -Опыт использования в работе PHP ‚ CSS‚ JavaScript‚ MySQL‚ XML‚ AJAX - Знание основ Adobe Photoshop‚ ...
- $2500Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Обязанности: Разработка web-решений на Ruby on Rails. Обязательные требования к кандидатам: Знание и понимание принципов ООП. Знание и понимание принципов работы БД‚ опыт проектирования‚ знание SQL. Опыт работы с фреймворком Ruby on Rails‚ PHP HTML‚ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется программист на доработку и модернизацию крупного web - RoR. Оплата понедельно, по выполненым задачам. Опыт работы на RoR от 2 лет. Знание MySQL, системы контроля версий SVN, понимание администрирования web-серверов Присылайте ссылки на ваши работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется изготовление баннеров 5-7 комплектов в месяц (включая креатив и дизайн) следующих размеров: Размеры: 240х400 180х180 Richmedia 468x60 Тестовые банеры: Баннер вида 1: Тематика - ставки на спорт прокручиваемый текст: 1) ставки на спорт в он-лайн 2) больше 10000 ставок каждый день 3) открой счет 4) 100% бонус ...Баннерынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется менеджер по раскрутке сайта и размещению рекламы в интернет с опытом работы от года. Хорошее знание английского языка и HTML приветствуетсяНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется создание 5-7 наборов (разных размеров) банеров спортивной тематики в месяц. Банеры обычные и с Flash. Образцы работ и примерную их стоимость присылайте на мейл [email protected]Баннерынет заявокЗакрыт17 лет назад