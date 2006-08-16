Требуется программист на доработку и модернизацию крупного web - RoR. Оплата понедельно, по выполненым задачам. Опыт работы на RoR от 2 лет. Знание MySQL, системы контроля версий SVN, понимание администрирования web-серверов Присылайте ссылки на ваши работы ...