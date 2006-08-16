Alex_SM

Алексей Смирнов Alex_SM

 
57 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программист PHP

    $2500

    Требования: Работа по разработке‚ переносу web-проектов на базу системы управления сайтом "1C-Битрикс" и другие CMS‚ создание других WEB-приложений и сервисов. Работа удаленно Обязанности: -Опыт использования в работе PHP ‚ CSS‚ JavaScript‚ MySQL‚ XML‚ AJAX - Знание основ Adobe Photoshop‚ ...

    PHPJavascriptMySQLCSSAjax
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист Ruby on Rails

    $2500

    Обязанности: Разработка web-решений на Ruby on Rails. Обязательные требования к кандидатам: Знание и понимание принципов ООП. Знание и понимание принципов работы БД‚ опыт проектирования‚ знание SQL. Опыт работы с фреймворком Ruby on Rails‚ PHP HTML‚ ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSApacheAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработкa и модернизация проекта на Ruby on Rails

    Требуется программист на доработку и модернизацию крупного web - RoR. Оплата понедельно, по выполненым задачам. Опыт работы на RoR от 2 лет. Знание MySQL, системы контроля версий SVN, понимание администрирования web-серверов Присылайте ссылки на ваши работы ...

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Web-дизайнер

    $500

    Требуется изготовление баннеров 5-7 комплектов в месяц (включая креатив и дизайн) следующих размеров: Размеры: 240х400 180х180 Richmedia 468x60 Тестовые банеры: Баннер вида 1: Тематика - ставки на спорт прокручиваемый текст: 1) ставки на спорт в он-лайн 2) больше 10000 ставок каждый день 3) открой счет 4) 100% бонус ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-дизайнер

    $1000

    Требуется создание 5-7 наборов (разных размеров) банеров спортивной тематики в месяц. Банеры обычные и с Flash. Образцы работ и примерную их стоимость присылайте на мейл [email protected]

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад