Нужен флешер, умеющий рисовать и анимировать персонажей. Задание: 1) 468x60 Flash Banner 2) 120x240 Flash Banner 3) 125x125 Flash Banner 3 основных изображения (надписи) баннеров сменяют ...
Баннеры15 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужен флешер, умеющий рисовать и анимировать персонажей. Задание: 1) 468x60 Flash Banner 2) 120x240 Flash Banner 3) 125x125 Flash Banner 3 основных изображения (надписи) баннеров сменяют ...
Для сайта по рейтингу Форекс-брокеров нужны 3 страницы SEO-текста. Насыщение основными ключевыми фразами: 3,75% - 7% Насыщение дополнительными ключевыми фразами: 2,5% - 3,5% Количество символов на 1 страницу: 3000 - ...
Необходим flash баннер для сайта по доверительному управлению на финансовых рынках. Размеры и цветовая гамма по усмотрению исполнителя.