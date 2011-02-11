AlexelA86

Алексей AlexelA86

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3 Flash анимированных баннера

    Нужен флешер, умеющий рисовать и анимировать персонажей. Задание: 1) 468x60 Flash Banner 2) 120x240 Flash Banner 3) 125x125 Flash Banner 3 основных изображения (надписи) баннеров сменяют ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 3 страницы SEO текста: язык англ., Форекс тематика

    $50

    Для сайта по рейтингу Форекс-брокеров нужны 3 страницы SEO-текста. Насыщение основными ключевыми фразами: 3,75% - 7% Насыщение дополнительными ключевыми фразами: 2,5% - 3,5% Количество символов на 1 страницу: 3000 - ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для TSpell

    $100

    Необходим flash баннер для сайта по доверительному управлению на финансовых рынках. Размеры и цветовая гамма по усмотрению исполнителя.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для TSpell
Все супер! рекомендую всем к сотрудничеству!
Задание было выполнено быстро и профессионально! После завершения работы у меня были дополнительные пожелания, которые были удовлетворены в тот же день.
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