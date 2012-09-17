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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
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- $300
Нужен простой сайт. Тематика игровая, требуется два шаблона, для главной страницы, и для остальных. На главной нужны две ленты новостей (новости и игры) Дизайн должен соответствовать тематики (фишки кубики и т.п.) Оплата в два этапа 1ый 50% ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Создание сайта -визитки. Дизайн. Верестка. Необходимо 2 шаблона станиц (главная и остальные). Система управления сайта на ваш вкус. Сайт на 20-30 страниц. Тексты буду вставлять сам. Все вопросы на почту [email protected].Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад