Нужен простой сайт. Тематика игровая, требуется два шаблона, для главной страницы, и для остальных. На главной нужны две ленты новостей (новости и игры) Дизайн должен соответствовать тематики (фишки кубики и т.п.) Оплата в два этапа 1ый 50% ...