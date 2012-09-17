AlexeyU

Алексей Ушаков AlexeyU

 
43 годаРоссия/Ярославль
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенос сайта на новый домен.

    1. Перенести сайт на движке Санта Фокс на новый домен и новый хостинг. 2. Настроить постраничную 301 редирект с урлов старого домена на урлы нового домена нескольких страниц сайта. Например, было site.ru/straniza1 стало site2.ru/straniza1. 3. Исключить ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статейное продвижение

    1. Анализ семантического ядра, выявление продающих запросов. 2. Формирование «анкор»-листа (текстов ссылок) в соответствии с распределением запросов, а также на основании анализа ссылочной структуры сайта и сайтов-конкурентов и требованиями поисковых систем. Требуется 50 текстов. 3. Написание 50 ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта

    $300

    Нужен простой сайт. Тематика игровая, требуется два шаблона, для главной страницы, и для остальных. На главной нужны две ленты новостей (новости и игры) Дизайн должен соответствовать тематики (фишки кубики и т.п.) Оплата в два этапа 1ый 50% ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта

    $100

    Создание сайта -визитки. Дизайн. Верестка. Необходимо 2 шаблона станиц (главная и остальные). Система управления сайта на ваш вкус. Сайт на 20-30 страниц. Тексты буду вставлять сам. Все вопросы на почту [email protected].

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта
Спасибо Алексею за интересный проект и продуктивное сотрудничество.
Спасибо Алексею за работу, сделали проект быстро и качественно. Все вопросы успешно решили. Всем остался доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв