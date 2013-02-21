Altarix

Любовь Altarix

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Разработка мобильных сервисов и приложений

Altarix – это молодая команда профессионалов, специализирующаяся на разработке мобильных сервисов и приложений для систем открытого правительства. Портфолио компании включает ряд мобильных специализированных мультиплатформенных решений, позволяющих организовывать эффективные каналы коммуникации между гражданами и органами исполнительной власти. Уже сегодня мобильные сервисы, в разработке которых принимали участие специалисты Altarix, используют сотни тысяч человек.

  • Технический писатель

    $2500

    Обязанности: Ведение технической документации на информационные системы Формирование моделей данных Взаимодействие с командой разработчиков и тестировщиков в процессе ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработчик iOS

    $2500

    Задачи: разработка приложений для iOS 4+ для системы открытого правительства Требования: опыт работы со сторонними Framework (FaceBook, ArcGIS, ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Android-разработчик

    $2500

    Обязанности: Разработка приложений для платформы Android (телефоны, планшеты), работающих с высоконагруженной серверной частью. Поддержка и доработка существующих приложений. Требования: ...

    AndroidGitJavaSQLite
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад