Разработка мобильных сервисов и приложений

Altarix – это молодая команда профессионалов, специализирующаяся на разработке мобильных сервисов и приложений для систем открытого правительства. Портфолио компании включает ряд мобильных специализированных мультиплатформенных решений, позволяющих организовывать эффективные каналы коммуникации между гражданами и органами исполнительной власти. Уже сегодня мобильные сервисы, в разработке которых принимали участие специалисты Altarix, используют сотни тысяч человек.