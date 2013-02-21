Обязанности: Ведение технической документации на информационные системы Формирование моделей данных Взаимодействие с командой разработчиков и тестировщиков в процессе ...
Altarix – это молодая команда профессионалов, специализирующаяся на разработке мобильных сервисов и приложений для систем открытого правительства. Портфолио компании включает ряд мобильных специализированных мультиплатформенных решений, позволяющих организовывать эффективные каналы коммуникации между гражданами и органами исполнительной власти. Уже сегодня мобильные сервисы, в разработке которых принимали участие специалисты Altarix, используют сотни тысяч человек.
- $2500Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $2500
Задачи: разработка приложений для iOS 4+ для системы открытого правительства Требования: опыт работы со сторонними Framework (FaceBook, ArcGIS, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Обязанности: Разработка приложений для платформы Android (телефоны, планшеты), работающих с высоконагруженной серверной частью. Поддержка и доработка существующих приложений. Требования: ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад