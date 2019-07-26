AmirAjtz1703

Амир Айтжанов AmirAjtz1703

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Айтжанов Амир - Junior Front-en Developer

Junior Web Developer

Айтжанов Амир

Опыт работы: 

Мои знания и навыки: 

  • Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка.
  • HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, Angular8.
  • Реализация pixel perfect.
  • Flexbox, Grid-Css.
  • Препроцессор Sass/Scss.
  • Gulp.
  • Натяжка вашего сайта на WordPress и другие CMS.
  • Фреймворк Bootstrap 4.
  • Github.
Чем я могу вам полезен?
  • Качественную работу, которая одинаково хорошо будет выглядеть на всех устройствах и браузерах, результатом останетесь довольны!
  • Работа в срок!
  • Постоянный онлайн и коммуникабельность!
  • Удовольствие от сотрудничества!
Контакты:

VK - https://vk.com/naladan

Telegramm - @AmirAjtz

Email - [email protected]

Skype -  скоро...