Айтжанов Амир - Junior Front-en Developer
Junior Web Developer
Айтжанов Амир
Опыт работы:
- Проект StartEX - https://github.com/AmirAjtz1703/startex
- Проект Kross - https://github.com/AmirAjtz1703/kross
- Проект Doom - https://github.com/AmirAjtz1703/doom-
- Адаптивная, кроссбраузерная, валидная вёрстка.
- HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, Angular8.
- Реализация pixel perfect.
- Flexbox, Grid-Css.
- Препроцессор Sass/Scss.
- Gulp.
- Натяжка вашего сайта на WordPress и другие CMS.
- Фреймворк Bootstrap 4.
- Github.
- Качественную работу, которая одинаково хорошо будет выглядеть на всех устройствах и браузерах, результатом останетесь довольны!
- Работа в срок!
- Постоянный онлайн и коммуникабельность!
- Удовольствие от сотрудничества!
Telegramm - @AmirAjtz
Email - [email protected]
Skype - скоро...