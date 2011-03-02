Рерайтинг, перевод, наполнение сайтов, выполнение студенческих работ
Владею грамотным русским и отличным английским языком.
Занимаюсь рерайтингом и переводом с английского языка текстов различной тематики.
Наиболее близкие мне области: IT, достижения науки и техники, программирование, электроника. На эти темы пишу легко и непринуждённо. Однако готова работать и в других направлениях.
Имею большой опыт в написании студенческих работ по следующим дисциплинам:
> программирование (С/ С++, Assembler, PHP)
> базы данных
> информатика
> теория и обработка сигналов
> высшая математика
> теория вероятностей и мат. статистика
> схемотехника и электроника
> микропроцессорная техника
> информационные сети
Буду рада помочь Вам!
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13 лет назад
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