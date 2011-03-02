Рерайтинг, перевод, наполнение сайтов, выполнение студенческих работ

Владею грамотным русским и отличным английским языком.

Занимаюсь рерайтингом и переводом с английского языка текстов различной тематики.

Наиболее близкие мне области: IT, достижения науки и техники, программирование, электроника. На эти темы пишу легко и непринуждённо. Однако готова работать и в других направлениях.

Имею большой опыт в написании студенческих работ по следующим дисциплинам:

> программирование (С/ С++, Assembler, PHP)

> базы данных

> информатика

> теория и обработка сигналов

> высшая математика

> теория вероятностей и мат. статистика

> схемотехника и электроника

> микропроцессорная техника

> информационные сети

Буду рада помочь Вам!