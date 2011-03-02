Ananta27

Анна Ananta27

 
33 годаРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Рерайтинг, перевод, наполнение сайтов, выполнение студенческих работ

Владею грамотным русским и отличным английским языком.

Занимаюсь рерайтингом и переводом с английского языка текстов различной тематики.

Наиболее близкие мне области: IT, достижения науки и техники, программирование, электроника. На эти темы пишу легко и непринуждённо. Однако готова работать и в других направлениях.

Имею большой опыт в написании студенческих работ по следующим дисциплинам:

> программирование (С/ С++, Assembler, PHP)

> базы данных

> информатика

> теория и обработка сигналов

> высшая математика

> теория вероятностей и мат. статистика

> схемотехника и электроника

> микропроцессорная техника

> информационные сети

Буду рада помочь Вам!

PHP
Отзывы заказчиков
snn3
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Наполнение каталога туристического сайта на Joomla
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Копирайтинг
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Переводы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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