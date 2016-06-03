Anastasia_darko

Требуется программист с отличным знанием Symfony и Angular и знанием английского языка. Дорабатывать нужно будет систему по хранению, загрузке и индексации документов.Работа будет заключаться в следующем:На данный момент программа сделана Front-end на Angular и back-end ...
Анастасия Anastasia_darkoAnastasia_darko
Всем привет! Я Настя, самый творческий человечек на свете.
Чем я занимаюсь?
Я пишу креативные тексты, начиная от шапки профиля, которая зацепит даже вашу бабушку, заканчивая лонгридами, которые понравятся вашим клиентам.
Более 3 лет я работаю в СМИ журналистом, поэтому умею угадывать, что нужно той или иной аудитории.Я пишу новости, информационные статьи, заголовки, тексты для сайта и контент для соц. сетей.
Кстати, о соц сетях. Я люблю не только красивый текст, который зацепит глаз, но и продуманный визуал.
Для соц сетей я :
- делаю лого и аватарки ( например хорошо заходит в мультяшном стиле)
- оформляю шапку профиля
- разрабатываю хайлайты
- разрабатываю контент план
- делаю посты в одном стиле или просто эстетичную раскладку
- даю советы по улучшению визуала уже готовым аккаунтам- разрабатываю красивые сторис и различные шаблоны- разрабатываю гайды и чек листы
Делаю всю работу с душой потому, что искренне кайфую от процесса.Обращайтесь!
- $1000Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад