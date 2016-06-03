Anastasia_darko

Всем привет! Я Настя, самый творческий человечек на свете. За текстом и визуалом - ко мне :)

Всем привет! Я Настя, самый творческий человечек на свете.

Чем я занимаюсь?

Я пишу креативные тексты, начиная от шапки профиля, которая зацепит даже вашу бабушку, заканчивая лонгридами, которые понравятся вашим клиентам.

Более 3 лет я работаю в СМИ журналистом, поэтому умею угадывать, что нужно той или иной аудитории.Я пишу новости, информационные статьи, заголовки, тексты для сайта и контент для соц. сетей.

Кстати, о соц сетях. Я люблю не только красивый текст, который зацепит глаз, но и продуманный визуал.

Для соц сетей я :

- делаю лого и аватарки ( например хорошо заходит в мультяшном стиле)

- оформляю шапку профиля

- разрабатываю хайлайты

- разрабатываю контент план

- делаю посты в одном стиле или просто эстетичную раскладку

- даю советы по улучшению визуала уже готовым аккаунтам- разрабатываю красивые сторис и различные шаблоны- разрабатываю гайды и чек листы

Делаю всю работу с душой потому, что искренне кайфую от процесса.Обращайтесь!