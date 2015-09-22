Anjen

Анна Anjen

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайн. Допечатная подготовка. E-mail: [email protected]

Образование: высшее.

• 2001-2007 гг. НТУУ “КПИ”

Специальность: Компьютеризированные технологии и системы издательско-полиграфического производства. (Репрограф)

Магистр издательско-полиграфического дела с отличаем. Стационар.

Дополнительное образование:

• 04.09-05.09 Учебный центр «Перспектива ХХІ века» базовый и профессиональный курс по 3DMax.

• 09.08-11.08 Украинский центр ландшафтного мастерства «Флорахаус» курс «Дизайн интерьера»

• 04.08 Учебный центр Danko «Менеджер по работе с персоналом»

• 01-03.08 “American English Center” курсы английского языка (Upper-Intermediate)

• 06.06-10.06 Учебный центр “УСПЕХ” «дизайнер компьютерной графики»

Опыт и навыки:

• Владею программами: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw, QuarkXPress, InDesign, 3D Studio Max.

• Проф навыки: допечатная подготовка макетов печатной продукции, основы редакционно-издательской работы, технология полиграфического производства.

• Разработка макетов на флексопечать, офсет, цифровая печать

• Дизайн буклетов, визиток, реклама

• Создание эскизов интерьера

• Теоретические навыки менеджмента, маркетинга

• Хорошо владею ПК (работа в среде Windows, пакет программ Microsoft)

Увлечения:

Творческая работа, компьютер, фотография, дизайн, активный отдых, путешествия, культура, психология, посещения и участие в тренингах.

Знание языков:

Русский, украинский, английский (Upper-Intermediate)

Личные качества:

Ответственность, коммуникабельность, добросовестность, способность генерировать идеи, организаторские способности

InDesignIllustrator3ds MaxPhotoshopДизайн буклета
Портфолио
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