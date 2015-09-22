Образование: высшее.
• 2001-2007 гг. НТУУ “КПИ”
Специальность: Компьютеризированные технологии и системы издательско-полиграфического производства. (Репрограф)
Магистр издательско-полиграфического дела с отличаем. Стационар.
Дополнительное образование:
• 04.09-05.09 Учебный центр «Перспектива ХХІ века» базовый и профессиональный курс по 3DMax.
• 09.08-11.08 Украинский центр ландшафтного мастерства «Флорахаус» курс «Дизайн интерьера»
• 04.08 Учебный центр Danko «Менеджер по работе с персоналом»
• 01-03.08 “American English Center” курсы английского языка (Upper-Intermediate)
• 06.06-10.06 Учебный центр “УСПЕХ” «дизайнер компьютерной графики»
Опыт и навыки:
• Владею программами: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw, QuarkXPress, InDesign, 3D Studio Max.
• Проф навыки: допечатная подготовка макетов печатной продукции, основы редакционно-издательской работы, технология полиграфического производства.
• Разработка макетов на флексопечать, офсет, цифровая печать
• Дизайн буклетов, визиток, реклама
• Создание эскизов интерьера
• Теоретические навыки менеджмента, маркетинга
• Хорошо владею ПК (работа в среде Windows, пакет программ Microsoft)
Увлечения:
Творческая работа, компьютер, фотография, дизайн, активный отдых, путешествия, культура, психология, посещения и участие в тренингах.
Знание языков:
Русский, украинский, английский (Upper-Intermediate)
Личные качества:
Ответственность, коммуникабельность, добросовестность, способность генерировать идеи, организаторские способности
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