Создание сайтов (в т.ч. лэндингов и интернет-магазинов)

Образование: Северный Арктический Федеральный университет, 2018 год выпуска, бакалавр

В данный момент в приоритете развитие в направлении создания сайтов. Работаю на базе сервиса Tilda Publishing.

Также есть опыт работы в сфере графического дизайна (CorelDraw) и дизайна интерьеров (3Ds Max, ArchiCAD)

Умею делать чертежи в AutoCAD.