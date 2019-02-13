Анна Гимбуржевская AnnagimbiAnnagimbi
27 летРоссия/Архангельск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создание сайтов (в т.ч. лэндингов и интернет-магазинов)
Образование: Северный Арктический Федеральный университет, 2018 год выпуска, бакалавр
В данный момент в приоритете развитие в направлении создания сайтов. Работаю на базе сервиса Tilda Publishing.
Также есть опыт работы в сфере графического дизайна (CorelDraw) и дизайна интерьеров (3Ds Max, ArchiCAD)
Умею делать чертежи в AutoCAD.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»41 просмотр
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»35 просмотров
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»26 просмотров
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»24 просмотра
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»24 просмотра
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»20 просмотров
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»22 просмотра
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»34 просмотра
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»29 просмотров
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»27 просмотров
- Сайт автосервиса «Range Rover Park»27 просмотров