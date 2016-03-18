Добрый день. Нужно разместить 15 готовых текстов - статей на сайт Общие требования: 1. Оформить публикации по всем правилам с подзаголовками, списками, цитатами 2. Подобрать по 4 картинки к каждому посту. 3. Дискрипшн и тайтл заполнять не нужно 4. Прописать альт ...