Antares-n

Наталья Харькова Antares-n

 
46 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Zoloch
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Разместить 15 статей на сайт Вордпрес с подбором картинок
Все отлично. Рекомендую как добросовестного заказчика!
Результатом довольна. Рекомендую.
Ответный отзыв
catAdmiral
34 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$31
10 баллов
7 лет назад
Наполнение сайта
С Натальей работаем второй раз. Четкое ТЗ и оплата сразу после выполнения работы! Рекомендую.
Обращалась к Александру повторно. Работа была выполнена согласно тз.
Ответный отзыв
catAdmiral
34 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$18
10 баллов
7 лет назад
Размещение статей с подбором картинок
Четкое ТЗ и оплата сразу после выполнения работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Работой довольна: все было выполнено быстро и согласно тз
Ответный отзыв
lyuda_shylo
Людмила 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Разместить 8 статей с большим количеством картинок (Wordpress)
Спасибо за сотрудничество!
Все хорошо, согласно ТЗ в указаные сроки
Ответный отзыв
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Разместить статьи на сайт
Спасибо за сотрудничество!
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Ответный отзыв