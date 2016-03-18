Добрый день. Нужно разместить 15 готовых текстов - статей на сайт Общие требования: 1. Оформить публикации по всем правилам с подзаголовками, списками, цитатами 2. Подобрать по 4 картинки к каждому посту. 3. Дискрипшн и тайтл заполнять не нужно 4. Прописать альт ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Размещение 20 статей на тему цветоводства на сайт на Вордпрес согласно ТЗ с подбором картинокЗавершен7 лет назад
Нужно разместить 11 готовый текстов статей про орхидеи с подбором 10 картинок к каждой статьеЗавершен7 лет назад
Добрый день. Нужно разместить 8 готовых текстов - статей на сайт с большим количеством картинок (Wordpress). Общие требования: 1. Оформить публикации по всем правилам с подзаголовками, списками, цитатами 2. Заполнить дискрипшн и цитату (подготовлено), тайтл заполнять не нужно 3. Прописать альт к ...Завершен7 лет назад
- $7
Нужно разместить 10 статьи на сайт 1. К каждой подобрать 5 картинок размером 730х420 хорошего качества. + 1 видео из Ютуб, которое нужно вставить плагином. Прописать к каждой альт - без ключей, просто описать то, что ...Завершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Рекомендую как добросовестного заказчика!
Ответный отзыв
Результатом довольна. Рекомендую.
$31
10 баллов
7 лет назад
С Натальей работаем второй раз. Четкое ТЗ и оплата сразу после выполнения работы! Рекомендую.
Ответный отзыв
Обращалась к Александру повторно. Работа была выполнена согласно тз.
$18
10 баллов
7 лет назад
Четкое ТЗ и оплата сразу после выполнения работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Работой довольна: все было выполнено быстро и согласно тз
$12
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Все хорошо, согласно ТЗ в указаные сроки
$7
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за сотрудничество!