Разместить статьи на сайт

$7
  1. Биржа фриланса
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Завершен1 заявка105 просмотров

Нужно разместить 10 статьи на сайт

1. К каждой подобрать 5 картинок размером 730х420 хорошего качества. + 1 видео из Ютуб, которое нужно вставить плагином. Прописать к каждой альт - без ключей, просто описать то, что написано на картинке.

3. Выделить подзаголовки и списки

4. В поле Цитата - скопировать "Анонс" из статьи.

5. Вставить метатеги

6. Выделить 2-3 цитаты (важные моменты)

9 лет назад
Antares-n
47 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
$7
4 дня
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Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
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