Описание задачи Требуется разместить по 4 новости на 30 разных сайтах: Картинка (из фотобанка) + текст. Текст при необходимости нужно оформить по абзацам, выделить болдом заголовки. CMS различные (Wordpress, Joomla, ...
Разместить статьи на сайт
Нужно разместить 10 статьи на сайт
1. К каждой подобрать 5 картинок размером 730х420 хорошего качества. + 1 видео из Ютуб, которое нужно вставить плагином. Прописать к каждой альт - без ключей, просто описать то, что написано на картинке.
3. Выделить подзаголовки и списки
4. В поле Цитата - скопировать "Анонс" из статьи.
5. Вставить метатеги
6. Выделить 2-3 цитаты (важные моменты)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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