Arklincher

Готов к труду и обороне

Опыт работы

Сборщик электроосветительного оборудования

с 07.2020 по 10.2020 (3 месяца)

SVL, Киев (Проектирование, сборка и продажа электроосветительного оборудования)

Из названия должности обязанности понятны

Техник проектного отдела

с 01.2020 по 05.2020 (4 месяца)

ТОВ "Проектком", Киев (Проектирование оптоволоконных сетей)

Подготовка карт для обследования, обследование населенных пунктов

Консультант тех. поддержки

с 04.2019 по 08.2019 (4 месяца)

Samsung Electronics, Киев (Продажа, обслуживание товаров компании Samsung)

Консультация пользователей по работе мобильных и носимых устройств

Образование

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

Факультет электроники, микроэлектроника 171, Киев

Высшее, с 09.2018 по 06.2022 (3 года 9 месяцев)

В процессе обучения на дневной форме.

Дополнительное образование Ort Dnipro (SolidWorks) (Ноябрь 2020 - Февраль 2021)

Профессиональные и другие навыки

Навыки работы с компьютером

Продвинутый пользователь ПК, понимание в software и hardware составляющих

компьютера

Знание MS Office (Excel, Word, PowerPoint)

Опыт работы в программах AutoCAD, PyCharm (создание Telegram ботов), SolidWorks

· Внимание к деталям (20 лет опыта)

Свободно, использую в настоящее время.

· Дотошность и педантичность (20 лет опыта)

Свободно, использую в настоящее время.

Знание языков ·

Английский ─ средний

· Русский ─ свободно

· Украинский ─ свободно

﻿Готов к обучению, в основном, все схватываю на лету. Студент 3 курса (сейчас на дистанционной форме обучения), желательно иметь возможность

параллельного запуска лекций (только слушать) в процессе работы. Есть пары, на

которых необходимо активное участие, подробности при собеседовании. В поиске

работы ориентируюсь на возможность решения основных рабочих задач в SolidWorks

(считаю этот САПР лучшим для 3D моделирования).

﻿В свободное время люблю уехать в лес, собирать масштабные модели.

﻿Примеры работ -

https://drive.google.com/drive/folders/1bTe-6E2lZxvTJklDs8-_cG6KRAfMlIPB?usp=sharing