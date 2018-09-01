Arklincher

Опыт работы
Сборщик электроосветительного оборудованияс 07.2020 по 10.2020 (3 месяца)
SVL, Киев (Проектирование, сборка и продажа электроосветительного оборудования)
Из названия должности обязанности понятны
Техник проектного отделас 01.2020 по 05.2020 (4 месяца)
ТОВ "Проектком", Киев (Проектирование оптоволоконных сетей)
Подготовка карт для обследования, обследование населенных пунктов
Консультант тех. поддержкис 04.2019 по 08.2019 (4 месяца)
Samsung Electronics, Киев (Продажа, обслуживание товаров компании Samsung)
Консультация пользователей по работе мобильных и носимых устройств
Образование
Киевский политехнический институт имени Игоря СикорскогоФакультет электроники, микроэлектроника 171, Киев
Высшее, с 09.2018 по 06.2022 (3 года 9 месяцев)
В процессе обучения на дневной форме.
Дополнительное образование Ort Dnipro (SolidWorks) (Ноябрь 2020 - Февраль 2021)
Профессиональные и другие навыки
Навыки работы с компьютером
Продвинутый пользователь ПК, понимание в software и hardware составляющих
компьютера
Знание MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
Опыт работы в программах AutoCAD, PyCharm (создание Telegram ботов), SolidWorks
· Внимание к деталям (20 лет опыта)
Свободно, использую в настоящее время.
· Дотошность и педантичность (20 лет опыта)
Свободно, использую в настоящее время.
Знание языков ·
Английский ─ средний
· Русский ─ свободно
· Украинский ─ свободно
Готов к обучению, в основном, все схватываю на лету. Студент 3 курса (сейчас на дистанционной форме обучения), желательно иметь возможность
параллельного запуска лекций (только слушать) в процессе работы. Есть пары, на
которых необходимо активное участие, подробности при собеседовании. В поиске
работы ориентируюсь на возможность решения основных рабочих задач в SolidWorks
(считаю этот САПР лучшим для 3D моделирования).
В свободное время люблю уехать в лес, собирать масштабные модели.
Примеры работ -
https://drive.google.com/drive/folders/1bTe-6E2lZxvTJklDs8-_cG6KRAfMlIPB?usp=sharing