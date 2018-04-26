Интернет-маркетинг для повышения продаж. Мессенджер-маркетинг и подключение чат-ботов для вашего бизнеса

Кратко обо мне

Опыт работы в инфобизнесе более 4 лет

Организация конференций, лончевых запусков, взаимопиаров, вебинаров и мастекр-классов, разработка онлайн-продуктов.

Знание основных cms-систем

Е-mail маркетинг

Месенджер - маркетинг

Составление маркетинг-плана

Работа в фотошопе (обложки, баннера, картинки)

Работа с wordpress

Составление анкет, опросов, анализ статистики

Работа с партнерами и партнерскими программами

Навыки

Опытный пользователь: MS Office, google-dokcs, сервис мегаплан,битрикс 24, ведение онлайн документации, сервисы рассылок, Джаст Клик, Getcourse, Мailchimp, гамаюн, основы копирайтинга, знание HTML-верстки сайтов, изготовление 3Д обложек, основы фотошоп, работа с базой подписчиков, простейшая нарезка видео.

Контактные данные:

E-mail: [email protected]

Skype: asyakom