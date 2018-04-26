Кратко обо мне
Опыт работы в инфобизнесе более 4 лет
Организация конференций, лончевых запусков, взаимопиаров, вебинаров и мастекр-классов, разработка онлайн-продуктов.
Знание основных cms-систем
Е-mail маркетинг
Месенджер - маркетинг
Составление маркетинг-плана
Работа в фотошопе (обложки, баннера, картинки)
Работа с wordpress
Составление анкет, опросов, анализ статистики
Работа с партнерами и партнерскими программами
Навыки
Опытный пользователь: MS Office, google-dokcs, сервис мегаплан,битрикс 24, ведение онлайн документации, сервисы рассылок, Джаст Клик, Getcourse, Мailchimp, гамаюн, основы копирайтинга, знание HTML-верстки сайтов, изготовление 3Д обложек, основы фотошоп, работа с базой подписчиков, простейшая нарезка видео.
Контактные данные:
E-mail: [email protected]
Skype: asyakom