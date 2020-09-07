Соискатель

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Опыт работы:

1) Февраль 2015 - по настоящее время. Организация: Пятница. Должность: администратор сайта. Обязанности: ведение и наполнение актуальной информацией сайта, подбор и обработка фото, вычистка текстов и корректировка, подборка видео.

2) Апрель 2015 - по настоящее время. Организация: ООО «Старк». Должность: менеджер интернет-магазина. Обязанности: ведение и наполнение актуальной информацией сайта, продажи интернет-магазина, рекламная поддержка, работа в Битрикс, продажи, консультирование по товару, продвижение и рекламная поддержка в соцсетях.

3) Февраль 2015 - Апрель 2015. Организация: ООО «ЛидерТим». Должность: супервайзер. Обязанности: поиск сотрудников на вакансии, контроль.

4) Апрель 2014 – Ноябрь 2014 Организация: ООО «Квант» Должность: офис-менеджер Обязанности: - организация работы офиса, подготовка необходимых документов для жизнедеятельности офиса; - организация встреч, деловых переговоров; - организация документооборота офиса; - администрирование сайта компании и групп в социальных сетях (наполнение информацией, статьями, новостями); - подготовка статей в газету и на сайт; - работа с исходящей и входящей корреспонденцией; - подготовка счетов, актов выполненных работ и актов сверки; - подготовка отчетности о проделанной работе.

5) Август 2013 – Ноябрь 2014 Организация: ООО «Квант» Должность: менеджер по продажам Обязанности: - поддержание базы данных, холодные звонки; - обслуживание клиентов, прием и обработка заказов, поиск потенциальных клиентов; - консультирование клиентов по продукту посредством телефона, а также при

личном контакте; - ведение необходимой документации (работа в программе CRM: выставление счетов, подготовка актов выполненных работ); - подбор персонала на вакансию «менеджер по продажам»; - проведение собеседований с соискателями (телефонные переговоры, личные встречи); - проведение обучения персонала; - мониторинг рынка труда, исследования газетных и интернет источников по трудоустройству; - контроль своевременного поступления денежных средств от клиентов; - анализ аудитории, рынка труда, а также политики конкурентных организаций; - работа с кадровой службой: поиск работы соискателям; - составление отчетов по продажам, заключение договоров.

Образование:

2008 - 2013гг. - Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова. Специальность: Русский язык и литература с дополнительной специальностью «Культурология». Квалификация: филолог, преподаватель.

Дополнительное образование:

Октябрь – декабрь 2011г. - Курсы повышения квалификации «Кодификация и вариативность современных норм

литературного языка: методический аспект» (Удостоверение №210-11).

Достижения:

2012г. - Участие в открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным и гуманитарным

наукам (грамота I место за лучшую научную работу и активное участие, работа: «Окказиональные слова в

фантастике братьев Стругацких»). 2008 – 2013 гг. - ежегодное участие в «Международной научно-практической конференции памяти профессора Е.И.Никитиной», печать статьи в сборнике научных статей «Вестник УлГПУ», 2012г. (статья «Новообразования в произведениях братьев Стругацких»).

Навыки:

Базовое знание английского языка, уверенный пользователь ПК: MS Windows XP, MS Windows 7 , MS Office, Power Point, Excel, Internet, электронная почта, Skype, офисное оборудование ( модем, принтер, сканер, ксерокс, копир ), программы CRM, 1С, Битрикс, Corel, Photoshop, умение выступать перед аудиторией, грамотная речь, быстрая обучаемость, работа на результат. Навыки написания научных работ, статей, интервью, опросов.

Личные качества:

Ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость, целеустремленность.