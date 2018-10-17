Web UX/UI Designer
Добрый день! Рада, что заглянули в мой профиль. Я могу помочь разработать уникальный, продающий дизайн. В каждый проект подробно вникаю и выкладываюсь на максимум. Я всегда слежу за последними трендами в дизайне, постоянно совершенствую свои навыки чтобы стать еще лучше в любимом деле. Проекты стараюсь выполнить раньше заявленного срока.
Моя специализация:
- дизайн сайтов (psd, не верстаю!);
- Landing page
- дизайн мобильных приложений UI+UX
- коммерческие рассылки
- e-mail рассылка
- инфографика
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
https://www.behance.net/iracher19c63c
Работы выполняю качественно, в срок, всегда на связи.
Буду рада сотрудничеству:)
Kонтакты: ЛС skype: averira mail: [email protected]