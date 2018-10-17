Averira

Ирина Аверкина Averira

 
33 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Web UX/UI Designer

Добрый день! Рада, что заглянули в мой профиль. Я могу помочь разработать уникальный, продающий дизайн. В каждый проект подробно вникаю и выкладываюсь на максимум. Я всегда слежу за последними трендами в дизайне, постоянно совершенствую свои навыки чтобы стать еще лучше в любимом деле. Проекты стараюсь выполнить раньше заявленного срока.

Моя специализация:

  • дизайн сайтов (psd, не верстаю!);
  • Landing page
  • дизайн мобильных приложений UI+UX
  • коммерческие рассылки
  • e-mail рассылка
  • инфографика
Работаю с графическими программами:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,

https://www.behance.net/iracher19c63c

https://marvelapp.com/3a6ci53

Работы выполняю качественно, в срок, всегда на связи.

Буду рада сотрудничеству:) 

Kонтакты:   ЛС                                                  skype: averira                                     mail: [email protected]

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложенияIllustratorPhotoshopИнфографика