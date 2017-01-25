Контекстная реклама, Таргетированная реклама, Landing Page, Дизайн, Верстка, Копирайтинг

-Профессиональная настройка и ведение рекламных компаний в Яндекс Директ и Google Adwords.

-Разработка продающих (конверсия от 4 до 40%)

-Дизайн сайтов

-Верстка(HTML5, CSS3, JQuery/JS, PHP)

Процесс работы по шагам:

Яндекс Директ и Google Adwords:

-Аудит ниши

-Аудит сайта

-Просчет бюджета

-Сбор ключевых слов

-Эффективное объявления

-Проставляю UTM-метки

-Настраиваю целевой звонок(По желанию Услуга на Яндекс Директ в месяц 330 руб)

-Настраиваю Яндекс Метрику на Вашем сайте.

-Ретаргетинг(дополнительная услуга)

-Ведение рекламных компании(Отдельная услуга)

Что Вы получите:

Целевые посетители в ваш бизнес за приемлемую стоимость клика и лида (Контакт с клиентом).

Landing Page:

-Анализ ниши

-Определение и сегментация целевой аудитории и формирование предложения под них.

- Прототип сайта

-Продающий текст

-Делаем дизайн

-Адаптивная верстка

-Встраиваем систему аналитики

Что конкретно Вы получите:

-Лендинг с хорошей конверсией, изготовленный под Вашу целевую аудиторию.

-Индивидуальный дизайн

-Адаптивная верстка(+25% посетителей на Ваш сайт)

-УТП по каналу рекламы LP

Цены на услуги:

Контекстная реклама от 15000 руб

Landing Page от 14 000 руб

Дизайн от 3000 руб

Верстка от 3000 руб

Работаю по предоплате 50%.