-Профессиональная настройка и ведение рекламных компаний в Яндекс Директ и Google Adwords.
-Разработка продающих (конверсия от 4 до 40%)
-Дизайн сайтов
-Верстка(HTML5, CSS3, JQuery/JS, PHP)
Процесс работы по шагам:
Яндекс Директ и Google Adwords:
-Аудит ниши
-Аудит сайта
-Просчет бюджета
-Сбор ключевых слов
-Эффективное объявления
-Проставляю UTM-метки
-Настраиваю целевой звонок(По желанию Услуга на Яндекс Директ в месяц 330 руб)
-Настраиваю Яндекс Метрику на Вашем сайте.
-Ретаргетинг(дополнительная услуга)
-Ведение рекламных компании(Отдельная услуга)
Что Вы получите:
Целевые посетители в ваш бизнес за приемлемую стоимость клика и лида (Контакт с клиентом).
Landing Page:
-Анализ ниши
-Определение и сегментация целевой аудитории и формирование предложения под них.
- Прототип сайта
-Продающий текст
-Делаем дизайн
-Адаптивная верстка
-Встраиваем систему аналитики
Что конкретно Вы получите:
-Лендинг с хорошей конверсией, изготовленный под Вашу целевую аудиторию.
-Индивидуальный дизайн
-Адаптивная верстка(+25% посетителей на Ваш сайт)
-УТП по каналу рекламы LP
Цены на услуги:
Контекстная реклама от 15000 руб
Landing Page от 14 000 руб
Дизайн от 3000 руб
Верстка от 3000 руб
Работаю по предоплате 50%.
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