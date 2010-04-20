Дмитрий Запесочный BARTmenatorBARTmenator
36 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Дмитрий (художник-дизайнер)
Телефон мобильный: 80637856778
Телефон домашний: 80487558931
E-mail: [email protected]
Другие контакты: Skype - bartmenator
Личная информация
Город: Одесса
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 23 января 1987 г. (22 года)
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет
Опыт работы: с 2005 года
Преобретённые навыки:
Adobe Photoshop (5)
Adobe InDesign (3)
Adobe illustrator (4)
Corel Draw (5)
3D MAX (3)
Flash (3)
Увлечения: фотография
дополнительная информация: В работах клипарты стараюсь не использовать.
Предпочитаю стили: минимализм, винтаж, модерн,
В макетах склоняюсь к: Всего должно быть в меру.
Портфолио
- Ребрендинг логотипа236 просмотров
- =)192 просмотра
- Без названия206 просмотров
- Без названия229 просмотров
- От руки198 просмотров
- АРСЕНАЛ246 просмотров
- Гарант206 просмотров
- Тренажёрный зал231 просмотр
- Затсеклим200 просмотров
- Дизайн204 просмотра