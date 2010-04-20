Дмитрий (художник-дизайнер)

Телефон мобильный: 80637856778

Телефон домашний: 80487558931

E-mail: [email protected]

Другие контакты: Skype - bartmenator

Личная информация

Город: Одесса

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 23 января 1987 г. (22 года)

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

Опыт работы: с 2005 года

Преобретённые навыки:

Adobe Photoshop (5)

Adobe InDesign (3)

Adobe illustrator (4)

Corel Draw (5)

3D MAX (3)

Flash (3)

Увлечения: фотография

дополнительная информация: В работах клипарты стараюсь не использовать.

Предпочитаю стили: минимализм, винтаж, модерн,

В макетах склоняюсь к: Всего должно быть в меру.