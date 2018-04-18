BestMatchmaking

требуется специалист по настройке рассылок в Mailchimp
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Компания «Best-Matchmaking» приглашает вас принять участиев конкурсе на вакантное место в департаменте корпоративных продаж! " Требования: - опыт работы в продажах не менее 2х лет! - высокий профессионализм -навыки общения с немецкоязычной аудиторией ...Продажи и лидынет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется копирайтер в брачное агенство для написания статей на немецком языке. Наши требования: -знание немецкого языка в совершенстве. - готовность написания статей от 2000 знаков ( 2-3 раза в неделю) Заинтересованных ...Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется монтажер. Задачи монтировать короткие видео ролики ( до 10 мин) , накладывая заставки, музыку и прочие спецэффекты. пример.www.youtube.com/watch?v=y... www.youtube.com/watch?v=9... присылайте ваши портфолио и цены. заранее спасибоВидеомонтаж43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется SЕО продвижение для блога http://brides-hunter.com/Ищем подрядчиков/ фрилансеров.Убедительно просим всех заинтересованныхотправлять нам ваши : кейсы И по заданному проекту предлагать сроки, гарантии и стоимостьПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется Копирайтер вбрачное агентство, для написания статей на темы отношений между мужчиной и женщиной:Если вы владеете английским и можете написать статьи на англ- это только умножит ваши ставки! Пожалуйста, сразу показываете гарантию качества ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем бюро переводов,в которых есть носители языка: корейский,немецкий и японский. Задание : перевести сайт+ создать объявления для фриланс-сайтов которые только на корейском, немецком и японском языках.Переводы4 заявкиЗакрыт7 лет назад