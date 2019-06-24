Blagushka

Андрей Blagushka

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$15
10 баллов
6 лет назад
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Спасибо Андрею за интересный проект, рекомендую!
+ все отлично, спасибо.
Ответный отзыв
DeadGothic
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Верстка HTML письма
HTML
Спасибо Андрею.Четкое ТЗ,приятное общение,оплата без промедления. С такими заказчиками приятно работать.
Письмо сверстано. Все ок, без нареканий. Спасибо.
Ответный отзыв
hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Политика конфеденциальности для мобильного приложения
Хорошо поработали, все четко, оперативно, коммуникация быстрая, оплата мгновенная. Рекомендую заказчика!
все отлично
Ответный отзыв