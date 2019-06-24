Требуется сделать простой но анимированный рекламный баннер для события - https://siberiablockchain.com/ На русском языке. Формат gif и статичная заглушка png
Баннеры1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Требуется сделать простой но анимированный рекламный баннер для события - https://siberiablockchain.com/ На русском языке. Формат gif и статичная заглушка png
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