Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: [email protected]

Telegram: @Bogdan_Gurskyi

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, PHP + MySQL, Bootstrap3.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, iOS, Android).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Комментарии.

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Качественную работу.

Разумные цены.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: