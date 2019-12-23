BoGurs

Богдан Гурский BoGurs

 
25 летУкраина/Винница
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: [email protected]

Telegram: @Bogdan_Gurskyi

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, PHP + MySQL, Bootstrap3.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, iOS, Android).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ).
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