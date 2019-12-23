Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: [email protected]
Telegram: @Bogdan_Gurskyi
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, PHP + MySQL, Bootstrap3.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ).