Есть html шаблон, есть шаблон на joomla/ Нужно взять с html шаблона некоторые моменты и внедрить их в шаблон joomla, другими словами приблизить шаблон joomla к шаблону html
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Есть html шаблон, есть шаблон на joomla/ Нужно взять с html шаблона некоторые моменты и внедрить их в шаблон joomla, другими словами приблизить шаблон joomla к шаблону html
Требуется на HTML сайте сделать некоторые доработки в виде регистрации и авторизации а так же сделать рейтинг. Пишите примерную стоимость и срок