CEO-Cloud

Григорий CEO-Cloud

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sha9
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужно приблизить шаблон joomla к другому сайту
HTMLJoomla
Хороший заказчик, оплата вовремя, задача поставленная четко, буквально всегда на связи, рекомендую.
Все было сделано качественно а самое главное в срок и с высоким качеством. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и рекомендуем к работе. Спасибо за помощь.
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