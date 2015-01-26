Нужно приблизить шаблон joomla к другому сайту

Имеется сайт, разработанный на основе шаблона. В шаблоне имеется компоненты, которые не используются. Нужно почистить шаблон от мусора - т.е. убрать не нужные стили, файлы, языки - т.е. оставить только то, что нужно. Перенести сайт на иной ...
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Есть html шаблон, есть шаблон на joomla/ Нужно взять с html шаблона некоторые моменты и внедрить их в шаблон joomla, другими словами приблизить шаблон joomla к шаблону html
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