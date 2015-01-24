Поделиться в фейсбук, вконтакте, однокласниках (Сайт на WP)

Есть сайт http://www.chudoblog.com.

Есть кнопки "поделиться"

Нужно, что бы посетитель при нажатии на кнопку "поделиться в фейсбук" (внутри новости) получал у себя на странице перепост содержаший: фото с прикрепленной к новости миниатюры, заголовок новости, и текст из анонса новости на главной (или вписанный в поле описание плагина алинсеопак)... Собственно два последних условия и так выполняются. Проблема только с фото....Берутся не понятно как и не понятно откуда. Вообщем сами попробуйте и посмотрите. Нужно, что бы перепост в фейсбук был как тут: http://prntscr.com/5wcayq

Вконтакте и однокласниках тоже два последних условия выполняются, но фотки предлагаются на выбор. Нужно сделать, что бы фото предлагалось одно из прикрепленной к новости миниатюры. А то если на сайте будет тысячи фото долго придется выбирать((

Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость.