Почистить шаблон, перенести материал

Очень довольны сотрудничеством с Сашей. Компетентный специалист. Всегда идет на встречу заказчику. Всегда ищет пути решения поставленной задачи. Все проекты, которые у нас были совместные были выполнены быстро, четко. Спасибо за сотрудничество, за то, что идете на встречу заказчику, за понимание и за отличную работу.