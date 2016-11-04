Почистить шаблон, перенести материал

Веб-программированиеЗавершен4 заявки130 просмотров
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Имеется сайт, разработанный на основе шаблона.

В шаблоне имеется компоненты, которые не используются.

Нужно почистить шаблон от мусора - т.е. убрать не нужные стили, файлы, языки - т.е. оставить только то, что нужно. Перенести сайт на иной хост. Сохранить работу всех форм.

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$7
1 день
Очень довольны сотрудничеством с Сашей. Компетентный специалист. Всегда идет на встречу заказчику. Всегда ищет пути решения поставленной задачи. Все проекты, которые у нас были совместные были выполнены быстро, четко. Спасибо за сотрудничество, за то, что идете на встречу заказчику, за понимание и за отличную работу.
Очередной проект с Екатериной и в очередной раз все прошло без каких-либо проблем. Рекомендую!
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