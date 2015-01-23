Скрипт вставки в файлы (PHP)

Дизайн не нужен - собственно его и на оригинале нет. С чем точно придется работать помимо PHP/MySQL это - Jquery, Bootstrap и Javascript. По сути это сайт рецептов (не кулинарных) с калькулятором, каталогом ингредиентов и рейтингом рецептов. По ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, интересует небольшой скрипт на PHP под следующие задачи:
У нас есть файл URL.TXT , в нём находится n-ое количество строк (Обычно это более 5-10к строк) формата:
http://08.soft-katalogfull.com/
http://05.softkatalog-full.com/
http://03.soft-katalogfull.com/
http://08.soft-fullkatalog.com/
У нас есть внутренняя папка "sites", и в ней так же несколько подпапок и т.д, в каждой находится файл links.php (около 400 штук, может больше).
Задача скрипта: вставить заданное (то есть в начале я выбираю допустим 15 строк) количество ссылок в каждый из файлов links.php .
Выборка идёт рандомная, после того как строки вставлены в один из links.php, сами строки удаляются.
Если файлов links.php больше чем у нас есть строк, то скрипт начинает брать ссылки из файлов URL2.TXT , URL3.TXT, URL4.TXT (думаю 4 с головой хватит).
Если файлов links.php не хватает, то скрипт просто оставляет не затронутые строки в файле URL.TXT
Важно! Просьба сразу указывать цену разработки в рублях.
- Похожие заказы
- $400Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужно написать скрипт на POST и GET запросах для файлообменника http://k2s.cc Работа скрипта: скрипт логиниться, заливает файл на файлообменник и получает ссылку на этот файл. Пример скрипта обменника filepost : {Var: DownloadLink=} {Var: DownloadLink2=} {Var: UploadLink=} {Var: TempLink=} {Method: =POST} {QueryStd: email=_LOGIN_} {QueryStd: password=_PASS_} {QueryStd: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть 10 разных анкет в вк Нужно, чтобы скрипт делал следующее 1. заходить в аккаунт (возможно через прокси), добавлять заявки в друзья по критериям: город, возраст (от-до), пол, желательна сортировка по дате регистрации, чтобы добавлялись новые люди, а не те, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Имеется таблица с IP адресами количеством от 5000. Необходима их сортировка по подсетям с указанием их количества и процента, относительно данной подсети, а также выдача результата в древовидный список. Визуально решение в прикрепленном файле. Файл не ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Есть сайт с самописным движком. Пробовали поставить 301 редирект разными способами. Не хочет работать. нужна помощь специалистаВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $110
Краткое описание: Нужно сделать управляемый на сайт модуль, который бы выводил информацию, в основном видео. Видео загружается через ютуб и в модуле выводится. Смена видео по расписанию. Возможность создавать расписание на месяц. Среди информации будет и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Суть задания такова: Есть веб странница, нужно написать парсер чтобы тот вытягивал с нее часть текста и пост форму. Выше указанную пост форму пользователь заполняет, и она отправляется на адрес сайта донора.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо перенести новостной сайт без потери показателей по SEO +сохранить все публикации. По запросу - отправлю ссылку на сайт для оценки сроков и стоимости.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Необходимо проверить сайт на наличие вируса и удалить. (Есть подозрение что на сайте вирус). Возможно поставить защиту. От Вас цена. СП)Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть скачанный модуль, не могу установить его. Помогите.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад