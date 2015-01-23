Скрипт вставки в файлы (PHP)

Добрый день, интересует небольшой скрипт на PHP под следующие задачи:

У нас есть файл URL.TXT , в нём находится n-ое количество строк (Обычно это более 5-10к строк) формата:

http://07.katalog-full.com

http://25.softfull.com

http://08.soft-katalogfull.com/

http://05.softkatalog-full.com/

http://03.soft-katalogfull.com/

http://08.soft-fullkatalog.com/

http://02.katalogfull.com

У нас есть внутренняя папка "sites", и в ней так же несколько подпапок и т.д, в каждой находится файл links.php (около 400 штук, может больше).

Задача скрипта: вставить заданное (то есть в начале я выбираю допустим 15 строк) количество ссылок в каждый из файлов links.php .

Выборка идёт рандомная, после того как строки вставлены в один из links.php, сами строки удаляются.

Если файлов links.php больше чем у нас есть строк, то скрипт начинает брать ссылки из файлов URL2.TXT , URL3.TXT, URL4.TXT (думаю 4 с головой хватит).

Если файлов links.php не хватает, то скрипт просто оставляет не затронутые строки в файле URL.TXT

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