Дизайн не нужен - собственно его и на оригинале нет. С чем точно придется работать помимо PHP/MySQL это - Jquery, Bootstrap и Javascript. По сути это сайт рецептов (не кулинарных) с калькулятором, каталогом ингредиентов и рейтингом рецептов. По ...
Надо написать скрипт на POST и GET запросах для файлообменника k2s.cc
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт на POST и GET запросах для файлообменника http://k2s.cc
Работа скрипта: скрипт логиниться, заливает файл на файлообменник и получает ссылку на этот файл.
Пример скрипта обменника filepost :
{Var: DownloadLink=}
{Var: DownloadLink2=}
{Var: UploadLink=}
{Var: TempLink=}
{Method: =POST}
{QueryStd: email=_LOGIN_}
{QueryStd: password=_PASS_}
{QueryStd: recaptcha_response_field=}
{DoJob: =http://filepost.com/general/login_form/
}
{Method: =GET}
{DoJob: =http://filepost.com/
}
{Find: UploadLink=upload_url: '(.*?)'}
{Method: =POST}
{Referer: =http://filepost.com/files/upload/
}
{QueryStd: SID=GetCookie(SID)}
{QueryStd: upload_folder_id=__FOLDERID__}
{QueryStd: Upload=Submit Query}
{QueryStd: Filename=__FILENAME__}
{QueryStd: upload_description=__DESCRIPTION__}
{File: =file}
{DoJob: =GetVar(UploadLink)}
{Find: TempLink="answer":"(.*?)"}
{Method: =GET}
{DoJob: =http://filepost.com/files/done/GetVar(TempLink)
}
{Find: DownloadLink=id="down_link" class="inp_text" value="(.*?)"}
{SetVar: DownloadLink2=none}
EXIT_SCRIPT
Еще примеры для работы:
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0116/38/b400a2141c53399cd2873ddca0337638.png
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0116/ef/45f672c8523a1e6bb944f1c1c73317ef.png
Все делается в софте, fidler или HttpAnalyzerStdV7 ну или подобных.
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