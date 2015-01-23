Надо написать скрипт на POST и GET запросах для файлообменника k2s.cc

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка183 просмотра
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Нужно написать скрипт на POST и GET запросах для файлообменника http://k2s.cc

Работа скрипта: скрипт логиниться, заливает файл на файлообменник и получает ссылку на этот файл.

Пример скрипта обменника filepost :

{Var: DownloadLink=}

{Var: DownloadLink2=}

{Var: UploadLink=}

{Var: TempLink=}

{Method: =POST}

{QueryStd: email=_LOGIN_}

{QueryStd: password=_PASS_}

{QueryStd: recaptcha_response_field=}

{DoJob: =http://filepost.com/general/login_form/

}

{Method: =GET}

{DoJob: =http://filepost.com/

}

{Find: UploadLink=upload_url: '(.*?)'}

{Method: =POST}

{Referer: =http://filepost.com/files/upload/

}

{QueryStd: SID=GetCookie(SID)}

{QueryStd: upload_folder_id=__FOLDERID__}

{QueryStd: Upload=Submit Query}

{QueryStd: Filename=__FILENAME__}

{QueryStd: upload_description=__DESCRIPTION__}

{File: =file}

{DoJob: =GetVar(UploadLink)}

{Find: TempLink="answer":"(.*?)"}

{Method: =GET}

{DoJob: =http://filepost.com/files/done/GetVar(TempLink)

}

{Find: DownloadLink=id="down_link" class="inp_text" value="(.*?)"}

{SetVar: DownloadLink2=none}

EXIT_SCRIPT

Еще примеры для работы:

http://i64.fastpic.ru/big/2015/0116/38/b400a2141c53399cd2873ddca0337638.png

http://i64.fastpic.ru/big/2015/0116/ef/45f672c8523a1e6bb944f1c1c73317ef.png

Все делается в софте, fidler или HttpAnalyzerStdV7 ну или подобных.

9 лет назад
ognenniy
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад