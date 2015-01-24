Оптимизация форума phpbb 3.0.12

Есть голый форум на phpbb 3.0.12 с платным шаблоном Coralis

Необходимо провести его сео оптимизацю установить необходимые моды для нормального отображения тайтлов, ЧПУ, дублей страниц, роботс и т.д

Вобщем я укажу вас исполнителем, если вы скажете сами что мне надо установить из сео модов, т.к. это будет означать что вы уже проводили такую оптимизацию

Оплата вмз по факту выполнения работы