Оптимизация форума phpbb 3.0.12

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Есть голый форум на phpbb 3.0.12 с платным шаблоном Coralis

Необходимо провести его сео оптимизацю установить необходимые моды для нормального отображения тайтлов, ЧПУ, дублей страниц, роботс и т.д

Вобщем я укажу вас исполнителем, если вы скажете сами что мне надо установить из сео модов, т.к. это будет означать что вы уже проводили такую оптимизацию

Оплата вмз по факту выполнения работы

PHP
9 лет назад
impikassoo
Игорь 
39 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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