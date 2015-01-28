Правки по Opencart

Имеется сайт, разработанный на основе шаблона. В шаблоне имеется компоненты, которые не используются. Нужно почистить шаблон от мусора - т.е. убрать не нужные стили, файлы, языки - т.е. оставить только то, что нужно. Перенести сайт на иной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При заходе на сайт определяется город покупателя. Нужно сделать возможность выбрать город. В зависимости от этого города пользователя переадресовует на поддомен для этого города. На этом поддомене будет этот же сайт с этими же товарами, только контакты, телефоны и статические страницы другие. Модуль GeoIP на сайте установлен, нужно сделать возможность показа статических страниц в зависимости от поддомена/города пользователя и иметь возможность в админке устанавливать эти страницы для поддоменов/городов.
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