Сверстать и настроить шаблон joomla 3

Движок и модули установлены, доступы предоставлю, нужные модули при необходимости доустанавливаю.

Исходники .psd. Есть вектор страниц. Ширина фиксированная 1200px. Верстка валидная, кроссбраузерная. Все части сайты должны быть в "позициях" - все должно настраиваться через админку. От исполнителя: понимание и видение конечного результата, связь по скайпу ( чтобы я мог позвонить и объяснить все моменты по работе ). Исполнителя выберу сегодня и сегодня нужно будет приступить к работе.

Стоимость укажите в комментариях в рублях и сроки. Оплата или вебмани или яндекс деньги. Спасибо.

http://test.mozgunov.ru/12.01.15.rar - исходники