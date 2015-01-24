Доработка сайта на Wordpress

1. Модули рекомендации не вставляю картинки в плагин, по причине отсутствие http в ссылках на картинки, картинки проставляются автоматически, нужно править модуль.

2. Модуль рекомендации должен выводить контент из хотя из Категории которая определяется гео-локацией по стране

3. В категориях не работает вывод даты добавления контента, на главной работает.

4. Плагин слайдера не корректно выводит слайдер на главную, который есть в шаблоне темы.

5. Настройка модуля W3 Total Cache

6. Оптимизация скорости работы сайта.

7. Настройка вывода контента в постах и категориях, посты добавляются автоматически и контент располагается криво.Нужно настроить отображения со стороны сайта, к примеру дублируются категории с одинаковым названием.

8. Подключение и настройка вывода ленты Facebook и Twitter

9. Настройка расположения категорий, из за изменений в шаблоне, при полном разворачивание категорий, последних не видно

10. Настройка соц.кнопок плагина AddtoAny