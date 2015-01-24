Имеется сайт, разработанный на основе шаблона. В шаблоне имеется компоненты, которые не используются. Нужно почистить шаблон от мусора - т.е. убрать не нужные стили, файлы, языки - т.е. оставить только то, что нужно. Перенести сайт на иной ...
Двухстороннее соединение. Требуется консультация/помощь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна консультация от человека который имеет опыт работы с Node.js, компонентами Socket.IO и подобными.
Задача перед нами: установить и запустить сервер Node.js параллельно Apatch и реализовать двухстороннее соединение сервер-клиент.
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