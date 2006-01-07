Ваша задача , как можно в более доступной форме на русском языке пояснить 1) Чем занимается компании и какое место занимает в своей нише. 2) Чем уникален или хорош их сервис. 3) Как можно зарабатывать ...
- Переводы7 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Эта работа должна быть выполнита только на FoxPro. Все, что нужно находится в прикрепленном файле. Бюджет около 50$. Время ужасно ограничено 2-3 дня всего.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
Skachaite tablicu, sapuskaete zhmete i ona sozdaet fail, on sozdaetsya okolo 150 chasov. Kto smozhet umenshit vremya sozdaniya raz v 5 minimum poluchit premiyu v 10 baksom. Fail skachivaite.Прикладное ПО7 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно создать банер для сайта http://gold.zp.ua. Его главной задачей (сайта) является обналичка wmz. Ну и перевод наличных грн на wmz. Со всем можно ознакомиться на сайте. Так, как в название сайта есть слово GOLD, то ...Баннеры12 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Я ищу бригаду программистов для создания развлекательного сайта, направленного на заработок денег от рекламы на нем. Нужно не только создать, но и раскрутить сайт, поэтому я ищу не одного человека а целую бригаду. Для всех ...Экономика и Право13 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно что-то сделать на подобие http://penguin.afisha.ru/, тоже такой чатик, но канечно не о пингвинах. Сам что-то умею, но конечно без помощи не справится. Заработок будет от рекламы в чате. Жду предложений.Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
Хочу создать сайт который будет приносить людям радость.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт18 лет назад