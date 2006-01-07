COSSACK

Гость COSSACK

 
44 годаДания/Копенгаген
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод

    Ваша задача , как можно в более доступной форме на русском языке пояснить 1) Чем занимается компании и какое место занимает в своей нише. 2) Чем уникален или хорош их сервис. 3) Как можно зарабатывать ...

    HTML
    Переводы7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • FoxPro

    $100

    Эта работа должна быть выполнита только на FoxPro. Все, что нужно находится в прикрепленном файле. Бюджет около 50$. Время ужасно ограничено 2-3 дня всего.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Tablica

    $50

    Skachaite tablicu, sapuskaete zhmete i ona sozdaet fail, on sozdaetsya okolo 150 chasov. Kto smozhet umenshit vremya sozdaniya raz v 5 minimum poluchit premiyu v 10 baksom. Fail skachivaite.

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен банер для обменного пункта

    Нужно создать банер для сайта http://gold.zp.ua. Его главной задачей (сайта) является обналичка wmz. Ну и перевод наличных грн на wmz. Со всем можно ознакомиться на сайте. Так, как в название сайта есть слово GOLD, то ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Бригада

    $2500

    Я ищу бригаду программистов для создания развлекательного сайта, направленного на заработок денег от рекламы на нем. Нужно не только создать, но и раскрутить сайт, поэтому я ищу не одного человека а целую бригаду. Для всех ...

    HTML
    Экономика и Право13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Чат

    Нужно что-то сделать на подобие http://penguin.afisha.ru/, тоже такой чатик, но канечно не о пингвинах. Сам что-то умею, но конечно без помощи не справится. Заработок будет от рекламы в чате. Жду предложений.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад