Cluster-Studio

Максим Cluster-Studio

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Fuse файловая система (чтение/запись) поверх https

    Разработка файловой системы для fuse. Используемый язык: C Поддержка чтения/записи. Удаленный сервер возвращает JSON в ответ на GET/POST реквесты. Подробности в прикрепленном файле (англ.) Проект срочный. 3 дня на программирование доступа на чтение, будет выплачена половина. 3 дня на программирование записи, ...

    Python
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Одностраничный макет, JPG

    $50

    Нужно сверстать прирепленную страницу, сделать zipcode текстовым полем, ссылку continue превратить в или Кроссбраузерно Это экспериментальная задача. Результат будут смотреть наши программисты. При хорошем коде можно перейти на постоянное сотрудничество. P.S.: psd нет

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист, использующий Symfony

    Добрый день. На постоянную удаленную работу требуется программист с опытом проектов с использованием Symfony Вы будете работать над одним единственным проектом, вместе с другими ребятами. Проект имеет багтрекер, ясно поставленные задачи, систему контроля версий, хорошо структуирован. Первоначально, график 4 ...

    Symfony
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести магазин с OSCommerce на Magento

    Сейчас имеется магазин, сделанный на OSCommerce: http://www.billigviagra.se Нам нужно сделать новый, используя Magento Community Edition. Внешне сайт должен быть точной копией старого, включая структуру урлов, метаданные и т.д. Доступны исходники старого сайта. На сайте есть функции, которых нет в репозитории ...

    PHPMagento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад