Cluster-Studio

Разработка файловой системы для fuse. Используемый язык: C Поддержка чтения/записи. Удаленный сервер возвращает JSON в ответ на GET/POST реквесты. Подробности в прикрепленном файле (англ.) Проект срочный. 3 дня на программирование доступа на чтение, будет выплачена половина. 3 дня на программирование записи, ...
Максим Cluster-StudioCluster-Studio
- Системное программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сверстать прирепленную страницу, сделать zipcode текстовым полем, ссылку continue превратить в или Кроссбраузерно Это экспериментальная задача. Результат будут смотреть наши программисты. При хорошем коде можно перейти на постоянное сотрудничество. P.S.: psd нетHTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. На постоянную удаленную работу требуется программист с опытом проектов с использованием Symfony Вы будете работать над одним единственным проектом, вместе с другими ребятами. Проект имеет багтрекер, ясно поставленные задачи, систему контроля версий, хорошо структуирован. Первоначально, график 4 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сейчас имеется магазин, сделанный на OSCommerce: http://www.billigviagra.se Нам нужно сделать новый, используя Magento Community Edition. Внешне сайт должен быть точной копией старого, включая структуру урлов, метаданные и т.д. Доступны исходники старого сайта. На сайте есть функции, которых нет в репозитории ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад