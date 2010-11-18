Cluster-Studio

Сейчас имеется магазин, сделанный на OSCommerce: http://www.billigviagra.se Нам нужно сделать новый, используя Magento Community Edition. Внешне сайт должен быть точной копией старого, включая структуру урлов, метаданные и т.д. Доступны исходники старого сайта. На сайте есть функции, которых нет в репозитории ...