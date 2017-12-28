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Андрей
DJ_Petrovich
DJ_Petrovich
44 года
Украина
/
Симферополь
17 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайтов на Joomla, Wordpress, дизайн, программирование, настройка
WordPress
Joomla
Интернет-магазины
нет отзывов
от $99
от 1 дня
#1712
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $49
от 1 дня
#1973
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $99
от 1 дня
#3040
Фрилансер
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