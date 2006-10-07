Сделана программа для коррекции зрения. Необходимо протестировать и привести в нормальный вид пользовательский интерфейс (Дельфи). Можно разработать новый и нестандартный. ДОБАВЛЕНИЕ. Предложения без ссылки на портфолио не рассматриваются. Если нет ссылки, можно прислать почтой. ПОКА я намеренно ...