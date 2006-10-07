Необходимо написать Web-приложение на JavaScript. Динамические объекты. Графика и текст. Интерактивность. Сценарий-алгоритм должен подгружаться с сервера. Исполнитель "сервер/БД" есть. ТЗ разрабатывается совместно с исполнителем. Стоимость согласуется. В дальнейшем возможны поддержка и развитие. ICQ 472-875-775 eremeevap[at]gmail.com
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется доработка программы на Дельфи (графическое представление данных, частично сделано, chart). Потом возможно потребуется поддержка и разработка нового функционала. Только москвичи, т.к. требуется все показать и рассказать лично. Стоимость обсудим при встрече.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт16 лет назад
Программа коррекции зрения. Необходимо разработать фирменный стиль. В рамках его логотип, иконки и иконку приложения, заставку. Текст не использовать. Только графика и цвета. Желательно градиентные цветовые заливки и четкая графика. ДОБАВЛЕНИЕ. Предложения без ссылки на портфолио не ...Фирменный стиль40 заявокЗакрыт17 лет назад
Программа для коррекции зрения. Необходимо написать хелп, мануал и сабмит. ДОБАВЛЕНИЕ. Предложения без ссылки на портфолио не рассматриваются. Если нет ссылки, можно прислать почтой. ПОКА я намеренно не отвечаю никому. Хотелось оценить разные предложения. Подчеркиваю - время некритично. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
Сделана программа для коррекции зрения. Необходимо протестировать и привести в нормальный вид пользовательский интерфейс (Дельфи). Можно разработать новый и нестандартный. ДОБАВЛЕНИЕ. Предложения без ссылки на портфолио не рассматриваются. Если нет ссылки, можно прислать почтой. ПОКА я намеренно ...Дизайн интерфейсов и игр10 заявокЗакрыт17 лет назад