DUMAND

Александр Еремеев DUMAND

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Проект на JavaScript. Требуется программист.

    Необходимо написать Web-приложение на JavaScript. Динамические объекты. Графика и текст. Интерактивность. Сценарий-алгоритм должен подгружаться с сервера. Исполнитель "сервер/БД" есть. ТЗ разрабатывается совместно с исполнителем. Стоимость согласуется. В дальнейшем возможны поддержка и развитие. ICQ 472-875-775 eremeevap[at]gmail.com

    Javascript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка программы на Дельфи

    Требуется доработка программы на Дельфи (графическое представление данных, частично сделано, chart). Потом возможно потребуется поддержка и разработка нового функционала. Только москвичи, т.к. требуется все показать и рассказать лично. Стоимость обсудим при встрече.

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Зрение-Графика

    Программа коррекции зрения. Необходимо разработать фирменный стиль. В рамках его логотип, иконки и иконку приложения, заставку. Текст не использовать. Только графика и цвета. Желательно градиентные цветовые заливки и четкая графика. ДОБАВЛЕНИЕ. Предложения без ссылки на портфолио не ...

    Фирменный стиль40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Зрение-Документация

    Программа для коррекции зрения. Необходимо написать хелп, мануал и сабмит. ДОБАВЛЕНИЕ. Предложения без ссылки на портфолио не рассматриваются. Если нет ссылки, можно прислать почтой. ПОКА я намеренно не отвечаю никому. Хотелось оценить разные предложения. Подчеркиваю - время некритично. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Зрение-Интерфейс

    Сделана программа для коррекции зрения. Необходимо протестировать и привести в нормальный вид пользовательский интерфейс (Дельфи). Можно разработать новый и нестандартный. ДОБАВЛЕНИЕ. Предложения без ссылки на портфолио не рассматриваются. Если нет ссылки, можно прислать почтой. ПОКА я намеренно ...

    Дизайн интерфейсов и игр10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад