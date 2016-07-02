DVakulenko

Потрібно зробити частину Медичної інформаційної системи реабілітації Основна частина Бази данних, алгоритм призначення реабілітації доробляємо потрібно складові: календар Розробити систему створення календарного плану роботи медичного обладняння (зал механотерапія, фізіотерапія, бальнеотерапія Так вхідні дані: пацієнт, направлення на певний тренажер. Алгоритм повинен ...