DVakulenko

Дмитро Вакуленко DVakulenko

 
50 летУкраина/Тернополь
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

  • Компонент информацийной системы реабилитации

    Здравствуйте Александр! Рассмотрите возможность сотрудничества[url=https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/komponent-nformatc-jno-sistemi-reab-l-tatc-890486/] https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/komponent-nformatc-jno-sistemi-reab-l-tatc-890486/ [/url]База данных готова, и проект в Angular 5 также, нужно встроить компонент сначала календаря Желательно контактировать на Watsapp, Viber, Telegram +380986205057 С уважением Дмитрий

    Angular
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Компонент інформаційної системи реабілітації

    Потрібно зробити частину Медичної інформаційної системи реабілітації Основна частина Бази данних, алгоритм призначення реабілітації доробляємо  потрібно складові:  календар Розробити систему створення календарного плану роботи медичного обладняння (зал механотерапія, фізіотерапія, бальнеотерапія Так вхідні дані: пацієнт, направлення на певний тренажер. Алгоритм повинен ...

    MySQLBootstrapNode.jsRedux
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать програму для активизации виртуального послед. порта

    Разработать программу, которая бы работала с установленными в систему драйверами, и выполняла активизацию виртуального последовательного порта между адаптером Bluetooth компьютера и удаленным устройством для WinXP (32-р и 64-р), Win 7 (32-р и 64-р) и последующих ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад