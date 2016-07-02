DVakulenko

Здравствуйте Александр! Рассмотрите возможность сотрудничества[url=https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/komponent-nformatc-jno-sistemi-reab-l-tatc-890486/] https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/komponent-nformatc-jno-sistemi-reab-l-tatc-890486/ [/url]База данных готова, и проект в Angular 5 также, нужно встроить компонент сначала календаря Желательно контактировать на Watsapp, Viber, Telegram +380986205057 С уважением Дмитрий
Дмитро Вакуленко DVakulenkoDVakulenko
50 летУкраина/Тернополь
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Потрібно зробити частину Медичної інформаційної системи реабілітації Основна частина Бази данних, алгоритм призначення реабілітації доробляємо потрібно складові: календар Розробити систему створення календарного плану роботи медичного обладняння (зал механотерапія, фізіотерапія, бальнеотерапія Так вхідні дані: пацієнт, направлення на певний тренажер. Алгоритм повинен ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработать программу, которая бы работала с установленными в систему драйверами, и выполняла активизацию виртуального последовательного порта между адаптером Bluetooth компьютера и удаленным устройством для WinXP (32-р и 64-р), Win 7 (32-р и 64-р) и последующих ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад