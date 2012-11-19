Danaca

Елена Иваненко Danaca

 
36 летРоссия/Анадырь
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Отрисовать фирменный знак

    $7

    Здравствуйте! Есть фирменный знак на сайте (только буква) на jpg. Нужно отрисовать его по контуру, залить белым цветом и установить прозрачность по контуру. Результат нужен в png. Делается это для того, чтобы его потом можно ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Постоянная удаленная работа для контент-менеджера

    $1000

    Здравствуйте! Ищу удаленного контент-менеджера на новый проект. Задачи: проверять тексты и публиковать их. В дальнейшем добавится - находить новые темы и заказывать статьи. Оплата полностью сдельная и напрямую зависит от производительности. Для начала потребуется 3-5 часа в ...

    Редактирование и Корректура26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Джумла: сделать шаблон из верстки или psd

    $100

    Здравствуйте! Есть макет сайта (psd), есть верстка с небольшими косяками. Нужно сделать следующее: 1. Починить верстку и сделать шаблон (можно из psd, как удобнее). 2. Сверстать одну внутреннюю страницу (не макет, не компонент, а просто шаблон вывода товара ...

    JoomlaВерстка из PSD
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод, англ-рус, хэндмейд

    $250

    Здравствуйте! Нужно перевести несколько статей (всего 40 тыс зн.). Тема - хэндмейд. Оплата: 80 руб - 1000 збп. Срок - 3 рабочих дня. Пишите, кто готов работать.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переводчик на постоянную удаленную работу

    $100

    Здравствуйте! Ищу переводчика для постоянной удаленной работы. Тема - украшения, а именно, советы как носить, как выбрать и прочее. Материал не научный. Тексты для женского портала, поэтому слог должен быть легким, а текст хорошо читаемым. Оплата ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер для женского портала

    $100

    Здравствуйте! Требуется копирайтер на постоянную удаленную работу. В неделю требуется писать 8 текстов под заданные ключевые слова, работы сдаются по 4 шт. в пнд. и в чтв. Тема: пока ювелирные украшения, дальше диеты и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер

    $100

    Здравствуйте! Ищется копирайтер для постоянной удаленной работы. В неделю нужно писать 5 статей под заданные ключевые слова. Объем статьи - 2500–3000 зн. Тема: ювелирные украшения. Материалы для женского портала, поэтому слог должен быть легким, тексты ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для строительного сайта

    $50

    Здравствуйте! Ищется копирайтер для постоянной удаленной работы. Нужно в неделю писать 5 статей. Тема: освещение. Темы будут даваться на неделю вперед. Нужно уметь искать информацию и писать интересные и полезные статьи. Оплата: 50 wmr за 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать 5 статей о ювелирных украшениях

    $50

    Здравствуйте! Ищется копирайтер, нужно написать 5 статей. На выполнение работы - 3 рабочих дня. Тема: ювелирные украшения. Материалы для женского портала, поэтому слог должен быть легким, тексты интересными. Дополнительно поиск картинок к текстам. Если сработаемся, то ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать фирменный знак
Приятный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем!!!
Спасибо, все быстро и по делу!
Ответный отзыв
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Перевод, англ-рус, хэндмейд
Работать с Еленой было одно удовольствие, побольше бы таких интересных проектов!
Быстро и качественно перевела нужные тексты. Результат был грамотно оформлен, видно, что человек ответственно подходит к работе и внимателен к мелочам. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
DiS_inessa
Инна 
39 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер для женского портала
C Еленой очень приятно работать. Заказчик, который заинтересован в работе, ставит реальные сроки, мгновенно проверяет задания и не тянет с оплатой. Всем рекомендую.
Хороший слог и интересные тексты, ответственный подход к работе - всегда на связи и все точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Tulenka
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Переводчик на постоянную удаленную работу
Доброжелательный заказчик. Оплата в срок. Приятно сотрудничать. Всем рекомендую.
Быстро работает, всегда на связи, могу рекомендовать к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Boniel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер для строительного сайта
Осталась довольна сотрудничеством с Еленой! Порадовали четкие и понятные ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответственный подход к работе. Статьи интересные и грамотные. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв