Здравствуйте! Есть фирменный знак на сайте (только буква) на jpg. Нужно отрисовать его по контуру, залить белым цветом и установить прозрачность по контуру. Результат нужен в png. Делается это для того, чтобы его потом можно ...
- $7Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Ищу удаленного контент-менеджера на новый проект. Задачи: проверять тексты и публиковать их. В дальнейшем добавится - находить новые темы и заказывать статьи. Оплата полностью сдельная и напрямую зависит от производительности. Для начала потребуется 3-5 часа в ...Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте! Есть макет сайта (psd), есть верстка с небольшими косяками. Нужно сделать следующее: 1. Починить верстку и сделать шаблон (можно из psd, как удобнее). 2. Сверстать одну внутреннюю страницу (не макет, не компонент, а просто шаблон вывода товара ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно перевести несколько статей (всего 40 тыс зн.). Тема - хэндмейд. Оплата: 80 руб - 1000 збп. Срок - 3 рабочих дня. Пишите, кто готов работать.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Ищу переводчика для постоянной удаленной работы. Тема - украшения, а именно, советы как носить, как выбрать и прочее. Материал не научный. Тексты для женского портала, поэтому слог должен быть легким, а текст хорошо читаемым. Оплата ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Требуется копирайтер на постоянную удаленную работу. В неделю требуется писать 8 текстов под заданные ключевые слова, работы сдаются по 4 шт. в пнд. и в чтв. Тема: пока ювелирные украшения, дальше диеты и ...Завершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Ищется копирайтер для постоянной удаленной работы. В неделю нужно писать 5 статей под заданные ключевые слова. Объем статьи - 2500–3000 зн. Тема: ювелирные украшения. Материалы для женского портала, поэтому слог должен быть легким, тексты ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Ищется копирайтер для постоянной удаленной работы. Нужно в неделю писать 5 статей. Тема: освещение. Темы будут даваться на неделю вперед. Нужно уметь искать информацию и писать интересные и полезные статьи. Оплата: 50 wmr за 1000 ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Ищется копирайтер, нужно написать 5 статей. На выполнение работы - 3 рабочих дня. Тема: ювелирные украшения. Материалы для женского портала, поэтому слог должен быть легким, тексты интересными. Дополнительно поиск картинок к текстам. Если сработаемся, то ...Завершен11 лет назад