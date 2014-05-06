Привести в порядок примерно 100 статей на сайте - 5 руб статья. 1. Создать вводные части, где нет. 2. Добавить seo-параметры 3. Выделить ключевые слова 4. Где требуется поправить формат
Постоянная удаленная работа для контент-менеджера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Ищу удаленного контент-менеджера на новый проект.
Задачи: проверять тексты и публиковать их. В дальнейшем добавится - находить новые темы и заказывать статьи.
Оплата полностью сдельная и напрямую зависит от производительности. Для начала потребуется 3-5 часа в день. На данный момент получается от 150р в час.
Это не подработка, совмещать с основной работой, как показала практика, не получается.
Требования:
Грамотный русский язык, умение формулировать свои мысли и работать с текстами;
Въедливость и внимание к деталям;
Обучаемость и желание работать.
Никаких специальных знаний не требуется, но в процессе обучения придется разбираться со многими техническими вопросами. Поэтому, если Вы не настроены на долгосрочное сотрудничество, то лучше не начинайте.
Идеальный вариант - копирайтер, но готовый развиваться и зарабатывать больше.
Период обучения - 1-2 недели. Естественно, в период обучения доход будет меньше, но каждая оформленная статья будет оплачена.
Для участия в конкурсе необходимо написать сообщение с рассказом о себе. Рассказ о себе будет служить первоначальной проверкой моих требований.
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