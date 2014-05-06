Постоянная удаленная работа для контент-менеджера

Здравствуйте! Ищу удаленного контент-менеджера на новый проект.

Задачи: проверять тексты и публиковать их. В дальнейшем добавится - находить новые темы и заказывать статьи.

Оплата полностью сдельная и напрямую зависит от производительности. Для начала потребуется 3-5 часа в день. На данный момент получается от 150р в час.

Это не подработка, совмещать с основной работой, как показала практика, не получается.

Требования:

Грамотный русский язык, умение формулировать свои мысли и работать с текстами;

Въедливость и внимание к деталям;

Обучаемость и желание работать.

Никаких специальных знаний не требуется, но в процессе обучения придется разбираться со многими техническими вопросами. Поэтому, если Вы не настроены на долгосрочное сотрудничество, то лучше не начинайте.

Идеальный вариант - копирайтер, но готовый развиваться и зарабатывать больше.

Период обучения - 1-2 недели. Естественно, в период обучения доход будет меньше, но каждая оформленная статья будет оплачена.

Для участия в конкурсе необходимо написать сообщение с рассказом о себе. Рассказ о себе будет служить первоначальной проверкой моих требований.