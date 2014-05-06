Необходимо наполнить интернет-магазин товаром

$120
Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок284 просмотра
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Необходимо заполнить интернет магазин на Joomla товаром, а именно оправами для очков. Инструкция по наполнению в приложении. Образцы товара также в приложении. Оплата за 1 товар - 4 цента. На 1 товар уходит не более 20 секунд. Общее число товаров - 3000. Возможна одновременная работа нескольких специалистов.

10 лет назад
OXOTnick
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
55 отзывов
Выбранные исполнители
takmi
Елена 
44 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$120
3 дня
Отличный исполнитель, работает молниеносно и очень качественно, буду продолжать сотрудничать и советую к сотрудничеству всем остальным.
Все четко и быстро, спасибо
selentina
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$120
3 дня
Очень хороший специалист. Планирую дальнейшее сотрудничество с ней и всем советую.
Спасибо большое за приятное сотрудничество. Надежный заказчик - рекомендую.