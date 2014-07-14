Сканы таблиц в EXEL

Задача: Есть 100 страниц. Для каждой страницы вычитываем текста. Все текста НЕ НАДО переписывать. Если текст хороший, то его надо подправить и сделать читаемым, т.е. не везде надо тексты переписывать. Надо сделать очень хорошо структурированный и читаемый ...