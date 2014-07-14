Сканы таблиц в EXEL

Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки495 просмотров
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Необходимо по сканам картинок таблиц создать аналоги в EXELE с учетом поправок карандашом.

Архив с таблицами ниже

http://files.mail.ru/F006D204D5F24438877EB936C7C12AC6

Оплата по предъявлению скриншотов в EXELE

10 лет назад
prodsrv
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Jylia87
Юлия 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
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Все отлично, четкое ТЗ, оплата вовремя.