Преобразование текста из Adobe reader в Word. Web

Имеется контент в формате Adobe reader (как я понял, всё картинка). Нужно преобразовать в текстовый формат Ворд или Веб. В тексте имеются рисунки, их нужно выделить в картинки и вставить как картинки на свое место. Конечная цель процедуры - готовый тематический контент с рисунками для наполнения сайта.