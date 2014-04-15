Редактирование переводных английских текстов

Требуется написание текстов для сайтов со сдельной оплатой. Выплаты ежедневно без ожидания. Для кандидатов нет ограничений, кроме умения писать тексты на заданные темы. Несложная работа на 2-3 часа в день. Заработок выше среднего. Пишите на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен редактор с небольшим знанием английского и русского для редактирования английских текстов на русский после хорошего машинного перевода.
Работы очень много, но нужны доступные цены.
Просьба прислать ваши цены. Оплата только через Pay Pal https://www.paypal.com/ru/
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