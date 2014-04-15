Редактирование переводных английских текстов

Здравствуйте, коллеги! Предлагаю сразу перейти к делу. Имеется таблица, в которой указываются характеристики музыкальных инструментов (в нашем случае - гитар) и ее, собственно, нужно заполнить. В 98% случаев всю информацию можно взять с одного сайта. Самостоятельно придумывать ...