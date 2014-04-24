Редакторы ENG-RU (IT)

Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки327 просмотров
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Приветствуем!

Нам нужны квалифицированные редакторы в языковой паре ENG-RU.

Тематики: IT.

Работа в Trados.

Высылайте Ваши отзывы на почтовый адрес [email protected].

Контактное лицо - Валерия

Заранее спасибо.

Будем рады начать сотрудничество.

10 лет назад
Anastasia_aspect
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад