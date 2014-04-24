Редакторы ENG-RU (IT)

Нужен редактор с небольшим знанием английского и русского для редактирования английских текстов на русский после хорошего машинного перевода. Работы очень много, но нужны доступные цены. Просьба прислать ваши цены. Оплата только через Pay Pal ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствуем!
Нам нужны квалифицированные редакторы в языковой паре ENG-RU.
Тематики: IT.
Работа в Trados.
Высылайте Ваши отзывы на почтовый адрес [email protected].
Контактное лицо - Валерия
Заранее спасибо.
Будем рады начать сотрудничество.
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