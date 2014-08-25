Отредактировать и выложить в блоге статьи

$5
Редактирование и КорректураЗавершен10 заявок221 просмотр
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Нужно отредактировать и выложить в блоге несколько статей. 5$ за статью.

10 лет назад
Apxat
Доржи 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
phrola
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Все отлично
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