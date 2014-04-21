Редактирование текста

Задача:

Есть 100 страниц.

Для каждой страницы вычитываем текста.

Все текста НЕ НАДО переписывать. Если текст хороший, то его надо подправить и сделать читаемым, т.е. не везде надо тексты переписывать. Надо сделать очень хорошо структурированный и читаемый текст. Если где-то для улучшения смысла текста текст надо расширить – мы его расширяем, если надо уменьшить – мы его уменьшаем.

Полное задание, правила написания и правила корректировки - все предоставим.

Оплата 20 руб за 1000 симв.ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ, НА ВЕБМАНИ И ДР. НЕ ПЕРЕВОЖУ!!!!!!