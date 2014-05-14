Редактирование title, Description, Keywords и т.д.

Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки216 просмотров
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В интернет магазине необходимо отредактировать все title, Description, Keywords, а так же выделить заголовки (предоставлю видео-инструкцию). В магазине около 1800 товаров, около 200 уже сделаны.

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10 лет назад
kredit24
Валерий 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$50
14 дней
Доволен сотрудничеством с Марией, работа выполнена в срок, рекомендую!
Работа с Валерием прошла на позитивной ноте. Рекомендую как ответственного и добропорядочного заказчика!
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