Редактирование title, Description, Keywords и т.д.

В интернет магазине необходимо отредактировать все title, Description, Keywords, а так же выделить заголовки (предоставлю видео-инструкцию). В магазине около 1800 товаров, около 200 уже сделаны.

Указывайте цену, которая вас устроит за всю работу или за каждую позицию отдельно.