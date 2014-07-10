Сделать таблицу

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Есть 3 фотки с таблицой по химии, т.е. 3 страницы
нужно сделать точно такую же таблицу в ворде и мне скинуть.
сделать нужно сегодня, работа не тяжёлая!
пример https://pp.vk.me/c618021/v618021460/342e/QhklM1r7ZBo.jpg
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